Лютий, 10 в 11:56

10 лютого офіційний курс євро Національний банк України встановив на рівні 39,38 грн, що на 13 коп. дорожче, ніж напередодні, 9 лютого.

Офіційний курс долара лишається незмінним із липня 2022 року – 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 10.02.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться

Валюта купівля продаж Євро 41,4 грн 42,4 грн Долар 39,3 грн 39,8 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 42,40 грн 43,35 грн Долар 39,85 грн 40,65 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 42,00 грн 42,80 грн Долар 39,30 грн 40,00 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,90 грн 42,90 грн Долар 39,55 грн 40,00 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж Євро 42,50 грн 43,50 грн Долар 39,75 грн 40,75 грн

Середня купівля долара в обмінниках – 39,80 грн, продажа – 39,94 грн. Євро на чорному ринку коштує 42,47 грн., продати його можна за 42,75 грн.