Євро знов пішло вгору: курс валют в Україні на 10 лютого
10 лютого офіційний курс євро Національний банк України встановив на рівні 39,38 грн, що на 13 коп. дорожче, ніж напередодні, 9 лютого.
Офіційний курс долара лишається незмінним із липня 2022 року – 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 10.02.2023:
Курс валют у Приватбанку:
Зараз дивляться
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,4 грн
|42,4 грн
|Долар
|39,3 грн
|39,8 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,40 грн
|43,35 грн
|Долар
|39,85 грн
|40,65 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,00 грн
|42,80 грн
|Долар
|39,30 грн
|40,00 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,90 грн
|42,90 грн
|Долар
|39,55 грн
|40,00 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,50 грн
|43,50 грн
|Долар
|39,75 грн
|40,75 грн
Середня купівля долара в обмінниках – 39,80 грн, продажа – 39,94 грн. Євро на чорному ринку коштує 42,47 грн., продати його можна за 42,75 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ