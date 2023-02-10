Февраль, 10 в 16:37

На Житомирской таможне подозрение получили сразу пять главных инспекторов таможенного поста, что составляет почти половину работавших на смене таможенников.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно материалам расследования, противоправная деятельность чиновников привела к ущербу для государства в не менее чем 3,5 млн грн.

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Следствие считает, что должностные лица занимались махинациями при таможенном оформлении грузовых автомобилей.

– Они занижали размер платежей при растаможке импортируемых из ЕС автомобилей. “Схема” работала благодаря коммерческой фирме, занимающейся импортом. Эта фирма предоставляла таможенникам поддельные иностранные технические паспорта с исправленными датами производства и первой регистрации грузовиков, – говорится в сообщении от 10 февраля.

Отмечается, что благодаря таким манипуляциям автомобили “молодели”, а обязательные платежи в госбюджет кардинально уменьшались.

Злоупотребляя своим служебным положением, таможенники “не замечали” этих нарушений и не осуществляли должной проверки поданных к растаможке документов.

– В ходе досудебного расследования задокументирован ввоз и оформление в режиме “импорт”, а затем продажа добропорядочным покупателям более двух десятков грузовых автомобилей, – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что правоохранители продолжили проверять причастность других должностных лиц таможни к коррупционной схеме. На таможне изымают документацию и электронные носители информации, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности.

Инспекторам, тем временем, вручили подозрения в злоупотреблении властью, что повлекло тяжкие последствия (часть вторая ст. 364 УК).