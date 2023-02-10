Лютий, 10 в 16:37

На Житомирській митниці підозру отримало одразу п’ять головних інспекторів митного посту, що становить майже половину митників, що працювали на зміні.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Згідно матеріалів розслідування, протиправна діяльність чиновників призвела до збитків для держави щонайменше не 3,5 млн грн.

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Слідство вважає, що посадовці займались махінаціями при митному оформленні вантажних автомобілів.

– Вони занижували розмір платежів під час розмитнення автівок, які імпортували з ЄС. “Схема” працювала завдяки комерційній фірмі, що займається імпортом. Ця фірма надавала митникам підроблені іноземні технічні паспорти з виправленими датами виробництва та першої реєстрації вантажівок, – йдеться у повідомленні від 10 лютого.

Зазначається, що завдяки таким маніпуляціям автомобілі “молодшали”, а обов’язкові платежі до держбюджету – кардинально зменшувались.

Зловживаючи своїм службовим становищем, митники “не помічали” цих порушень і не здійснювали належну перевірку поданих до розмитнення документів.

– У ході досудового розслідування задокументовано ввезення та оформлення в режимі “імпорт”, а потім продаж доброчесним покупцям більше ніж двох десятків вантажних автомобілів, – сказано в повідомленні.

В СБУ додали, що правоохоронці продовжили перевіряти причетність інших службових осіб митниці до корупційної схеми. На митниці вилучають документацію та електронні носії інформації, які можуть містити докази протиправної діяльності.

Інспекторам, тим часом, вручили підозри у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки (частина друга ст. 364 КК).