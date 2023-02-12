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Факты / Україна

Новая волна мобилизации истощит РФ еще больше — ГУР

Валентина Летяк, редактор ленты
мобілізація в Росії

Россия сейчас пытается сдержать новую волну мобилизации на фоне усиления наступления, однако в случае ее продолжения она, вероятно, столкнется с теми же проблемами, которые вскрыла предыдущая волна — нехватка современной техники и достаточного количества офицеров, способных подготовить новичков.

Об этом заявил в интервью The Wall Street Journal представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

— Они готовятся ко второй волне мобилизации, но мы считаем, что они отсрочат ее, потому что не преодолели всех трудностей, которые испытали во время первой волны. Они тогда не были готовы к такой масштабной мобилизации, не готовы и сейчас, — подчеркнул он.

В то же время, как отмечает издание, в последние недели Россия активизировала свои атаки в Донецкой и Луганской областях — двух регионах на востоке Украины, захват которых российский диктатор Владимир Путин определил своим приоритетом.

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По данным украинской разведки, России понадобится до двух месяцев, чтобы сформировать новые военные подразделения. При этом их эффективность будет зависеть от оснащения и подготовки.

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Фото: ГУР

Источник: The Wall Street Journal
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