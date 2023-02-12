Нова хвиля мобілізації виснажить РФ ще більше – ГУР

Лютий, 12 в 14:42

Росія зараз намагається стримати нову хвилю мобілізації на тлі посилення наступу, проте у разі її продовження вона, ймовірно, зіткнеться з тими ж проблемами, які виявила попередня хвиля – нестача сучасної техніки та достатньої кількості офіцерів, здатних підготувати новачків.

Про це заявив в інтерв’ю The Wall Street Journal представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

– Вони готуються до другої хвилі мобілізації, але ми вважаємо, що вони відтермінують її, тому що не подолали всіх труднощів, яких зазнали під час першої хвилі. Вони тоді не були готові до такої масштабної мобілізації, не готові й зараз, – наголосив він.

Натомість, як зазначає видання, останніми тижнями Росія активізувала свої атаки у Донецькій і Луганській областях – двох регіонах на сході України, захоплення яких російський диктатор Володимир Путін визначив своїм пріоритетом.

Зараз дивляться

За даними української розвідки, Росії знадобиться до двох місяців, щоб сформувати нові військові підрозділи. Водночас їхня ефективність залежатиме від оснащення і підготовки.

Фото: ГУР