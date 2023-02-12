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Обсуждали поставки ПВО и артиллерии. Резников и Остин провели переговоры

Бедрак Виктория, редактор ленты
Олексій Резніков та Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин и глава Минобороны Украины Алексей Резников провели переговоры накануне нового заседания в формате Рамштайн, которое состоится 14 февраля.

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

— Министр обороны Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Резниковым относительно приоритетов для обсуждения на заседании Контактной группы по обороне Украины на следующей неделе в Брюсселе, включая противовоздушную оборону и артиллерию, — говорится в сообщении.

Они также обсудили важность того, чтобы средства, обещанные на Рамштайне в прошлом месяце, были доставлены на поле боя как можно быстрее.

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Отмечается, что Резников также рассказал американскому коллеге о ситуации на фронте.

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Источник: Пентагон

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