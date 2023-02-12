Польский генерал рассказал, что станет сигналом о начале нового наступления РФ

Февраль, 12 в 21:10

Сигналом о начале нового наступления российских войск станет воздушная операция, сосредоточенная на ударах по украинским группировкам и важным инфраструктурным объектам, таким как мосты.

Так считает бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал-лейтенант Вальдемар Скшипчак.

По его словам, атаки на пяти направлениях, о которых 10 февраля сообщил Генеральный штаб ВСУ, направлены на то, чтобы выровнять фронт и найти места, где украинская оборона самая слабая и, следовательно, там может быть совершена атака.

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На данный момент россияне хотят полностью взять под контроль Донецкую и Луганскую области, а затем будут наступать на одном-двух основных направлениях.

– Они, безусловно, нанесут удары по северо-восточному направлению. Вторым направлением может быть Запорожье, а вспомогательным – Бахмут, — оценил ситуацию Скшипчак.

По мнению генерала, новые российские подразделения только ждут сигнала к бою.

Оценивая прогресс России на фронте, генерал Скшипчак заявил, что сегодня инициатива принадлежит россиянам, поскольку “им удалось добиться преимущества украинской армии”, которая в соотношении составляет 3:1.

На вопрос о потерях россиян в технике он сказал, что “это ничего не значит”, а важно, кто имеет преимущество.

Скшипчак подчеркнул, что сейчас важно, чтобы украинцы смогли защититься и сорвать будущее наступление России. Если прогнозы подтвердятся и в ближайшие несколько дней температура поднимется выше нуля, погода будет на стороне украинской армии.

Источник: Polskie Radio