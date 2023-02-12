Польський генерал розповів, що стане сигналом про початок нового наступу РФ

Лютий, 12 в 21:10

Сигналом про початок нового наступу російських військ стане повітряна операція, зосереджена на ударах по українських угрупованнях і важливих інфраструктурних об’єктах, таких як мости.

Так вважає колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал-лейтенант Вальдемар Скшипчак.

За його словами, атаки на п’яти напрямках, про які 10 лютого повідомив Генеральний штаб ЗСУ, спрямовані на те, щоб вирівняти фронт і знайти місця, де українська оборона є найслабшою і, отже, там може бути здійснена атака.

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Наразі росіяни хочуть повністю взяти під контроль Донецьку та Луганську області, а потім будуть наступати на одному-двох основних напрямках.

– Вони, безумовно, завдадуть ударів по північно-східному напрямку. Другим напрямком може бути Запоріжжя, а допоміжним – Бахмут, – оцінив ситуацію Скшипчак.

На думку генерала, нові російські підрозділи лише чекають сигналу до бою.

Оцінюючи прогрес Росії на фронті, генерал Скшипчак заявив, що сьогодні ініціатива належить росіянам, оскільки “їм вдалося здобути перевагу над українською армією”, яка у співвідношенні становить 3:1.

На запитання про втрати росіян у техніці він сказав, що “це нічого не означає”, а важливо, хто має перевагу.

Скшипчак наголосив, що зараз важливо, щоб українці змогли захиститися і зірвати майбутній наступ Росії. Якщо прогнози підтвердяться і в найближчі кілька днів температура підніметься вище нуля, то погода буде на боці української армії.

Джерело: Polskie Radio