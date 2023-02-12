В работу ввели два блока АЭС. В энергосистеме дефицита мощности нет — Укрэнерго

Февраль, 12 в 12:41

По состоянию на воскресенье, 12 февраля, в энергосистеме нет дефицита мощности. Лимиты потребления на сегодняшние сутки не доводились.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Отмечено, что потребление остается значительным из-за снижения температуры, хотя меньшим, чем в будни. Также благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад и введению в работу двух блоков АЭС дефицита мощности нет.

Сейчас смотрят

Лимиты потребления на сегодняшний день не доводились, однако в случае увеличения потребления могут быть применены аварийные отключения. В частности это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и города Киев.

В Укрэнерго подчеркнули, что снятие лимитов потребления касается только суток 12 февраля. С началом рабочей недели ограничения могут вернуться.

Продолжаются восстановительные работы на теплоэлектростанциях, поврежденных во время ракетных атак и атак дронов. Осуществляется импорт электроэнергии.

— Энергосистема Украины уже пережила 14 ракетных атак врага и 17 волн атак БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага, — напомнили в Укрэнерго.

Источник: Укрэнерго