Лютий, 12 в 12:41

Станом на неділю, 12 лютого, в енергосистемі немає дефіциту потужності. Ліміти споживання на сьогоднішню добу не доводились.

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначено, що споживання залишається значним через зниження температури, хоча меншим, ніж у будні. Також завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та введенню в роботу двох блоків АЕС дефіциту потужності немає.

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Ліміти споживання на сьогоднішню добу не доводились, однак в разі збільшення споживання можуть бути застосовані аварійні відключення. Зокрема, це стосується Одеської, Київської, Хмельницької, Житомирської областей та міста Київ.

В Укренерго наголосили, що зняття лімітів споживання стосується тільки доби 12 лютого. З початком робочого тижня обмеження можуть повернутись.

Продовжуються відновлювальні роботи на теплоелектростанціях, пошкоджених під час ракетних атак та нападів дронів. Здійснюється імпорт електроенергії.

– Енергосистема України вже пережила 14 ракетних атак ворога та 17 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога, – нагадали в Укренерго.

Джерело: Укренерго