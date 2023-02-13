Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Первым замминистра обороны может стать военный – указ президента

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Первым замминистра обороны может стать военный – указ президента
Фото: Офис президента

Пост первого заместителя министра обороны Украины сможет занять военнослужащий.

Соответствующий указ в понедельник подписал президент Владимир Зеленский.

Указ № 76/2023 вносит изменения в указы президента Украины от 3 мая 2017 года № 126/2017 и от 5 мая 2020 года № 166/2020.

Сейчас смотрят

Из этого следует, что на должность первого заместителя министра обороны может быть назначен военнослужащий в звании генерал-лейтенант или вице-адмирал. Однако должность может быть замещена только в период действия правового режима военного положения.

13 февраля глава Минобороны Алексей Резников заявил, что анонсировал новые назначения в министерстве “для повышения эффективности работы”.

СМИ писали, что заместителями Резникова могут стать Виталий Дейнега, основавший благотворительный фонд Повернись живим, и Андрей Шевченко, бывший нардеп и экс-посол в Канаде.

Дейнега в социальных сетях подтвердил, что очень близок к назначению на должность замминистра.

Читайте
Более 600 чиновников Минобороны и ВСУ привлечены к ответственности после аудитов – Резников

Источник: Офис президента
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка