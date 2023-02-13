Первым замминистра обороны может стать военный – указ президента

Февраль, 13 в 21:05

Пост первого заместителя министра обороны Украины сможет занять военнослужащий.

Соответствующий указ в понедельник подписал президент Владимир Зеленский.

Указ № 76/2023 вносит изменения в указы президента Украины от 3 мая 2017 года № 126/2017 и от 5 мая 2020 года № 166/2020.

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Из этого следует, что на должность первого заместителя министра обороны может быть назначен военнослужащий в звании генерал-лейтенант или вице-адмирал. Однако должность может быть замещена только в период действия правового режима военного положения.

13 февраля глава Минобороны Алексей Резников заявил, что анонсировал новые назначения в министерстве “для повышения эффективности работы”.

СМИ писали, что заместителями Резникова могут стать Виталий Дейнега, основавший благотворительный фонд Повернись живим, и Андрей Шевченко, бывший нардеп и экс-посол в Канаде.

Дейнега в социальных сетях подтвердил, что очень близок к назначению на должность замминистра.