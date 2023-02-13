Экс-руководитель фонда Повернись живим Дейнега может стать заместителем министра обороны

На должность заместителя министра обороны Украины могут избрать бывшего руководителя фонда Повернись живим Виталия Дейнегу.

— Да, это действительно правда. Я сейчас очень близок к назначению на должность заместителя министра обороны по вопросам цифровой трансформации. Дальше будет лонгрид. Садитесь поудобнее. На самом деле это не первое предложение, и за время полномасштабной войны, и в принципе. Я даже сбился со счета сколько их было, начиная с 2014 года. Были и предложения уровнем выше. И даже этой же должности, — рассказал Дейнега.

— Так почему я согласился сейчас? Здесь два ответа: у меня впервые за это время нет обязательств, которые бы меня сдерживали. Основанные в прошлом году Ukrainian Witness и Klych еще молоды и развиваются, но подготовлены к самостоятельному плаванию. Я никого не подведу.

Вторая заключается в том, что журналистская работа позволила увидеть войну под новыми углами и убедиться, что при такой диспропорции ресурсов с противником нашими преимуществами может быть только техническая и мотивация.