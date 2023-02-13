Першим заступником міністра оборони може стати військовий – указ президента

Лютий, 13 в 21:05

Посаду першого заступника міністра оборони України зможе обійняти військовослужбовець.

Відповідний указ у понеділок, 13 лютого, підписав президент Володимир Зеленський.

Указ № 76/2023 вносить зміни до указів президента України від 3 травня 2017 року № 126/2017 та від 5 травня 2020 року № 166/2020.

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З цього випливає, що на посаду першого заступника міністра оборони можуть призначити військовослужбовця у званні генерал-лейтенант чи віцеадмірал. Проте посада може бути заміщена лише у період дії правового режиму воєнного стану.

13 лютого очільник Міноборони Олексій Резніков заявив, що анонсував нові призначення у міністерстві “для підвищення ефективності роботи”.

ЗМІ писали, що заступниками Резнікова можуть стати Віталій Дейнега, який заснував благодійний фонд Повернись живим, та Андрій Шевченко, колишній нардеп та експосол у Канаді.

Дейнега у соціальних мережах підтвердив, що дуже близький до призначення на посаду заступника міністра.