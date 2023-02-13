Украина до конца года вернет Крым: Ташева посоветовала россиянам как можно скорее уехать
Представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева обратилась к гражданам РФ, которые незаконно переехали на украинский полуостров, и посоветовала им вернуться в Россию.
— Время, когда вы можете свободно и безопасно, хоть и незаконно, покинуть украинский полуостров, подходит к концу. Вам стоит позаботиться, чтобы успеть найти себе жилье на территории России, если его у вас нет, и вывезти имущество, — заявила она во время брифинга.
Она предупредила россиян о том, какие будут цены и спрос, когда ВСУ освободят полуостров.
— У вас еще есть немного времени. Сине-желтый уже в этом году — во всех уголках Крыма! — добавила Ташева.
На днях Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий объявило о начале подготовки кадрового резерва для Крыма, который понадобится после его деоккупации.
Речь идет о правоохранительных органах, работниках юстиции, педагогах и других государственных служащих.