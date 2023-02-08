Верещук анонсировала набор кадрового резерва для деоккупированного Крыма

Февраль, 08 в 20:13

Вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила о начале подготовки кадрового резерва для Крыма, который потребуется после его деоккупации.

Об этом она сообщила на межведомственном совещании, пишет Минреинтеграции.

Верещук добавила, что соответствующие ведомства получат поручения в ближайшее время.

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– Перспектива деоккупации Крыма свидетельствует о том, что необходимо начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас: правоохранительные органы, работники юстиции, педагоги и другие государственные служащие. В ближайшее время соответствующие ведомства получат поручение готовить кадровый резерв для Крыма, – сказала министр.

По ее словам, Крымский полуостров с точки зрения реинтеграции имеет ряд особенностей, которые нужно учитывать. Среди них – значительная численность населения, длительный период временной оккупации.

Все это, как отмечает министр, следует учесть – как при разработке законодательной базы, так и при реинтеграции на практике.