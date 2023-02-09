Февраль, 09 в 16:14

Гауляйтеры Крыма готовятся к украинской операции по освобождению полуострова.

Об этом сообщает ГУР.

Так, российская оккупационная администрация Крыма и местное отделение ФСБ издали решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности.

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Согласно документу, полученному украинской разведкой, устанавливается высокий уровень угрозы в населенных пунктах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском (Едикуйском) районах Крыма.

Аналогичный уровень угрозы объявляется на подведомственных объектах министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики и комитета по водному хозяйству и мелиорации.

Отмечено, что подразделениям ФСБ РФ отдали приказ усилить контроль за передвижением транспорта на полуострове. Также усиливается контроль за перемещением российских граждан и иностранцев и за обязательной регистрации временного места жительства.

Кроме того, местным подразделениям МЧС сказали провести ревизию специализированного оборудования для осуществления спасательных операций. На министерство здравоохранения возлагается обязательство подготовить заведения для оказания экстренной помощи и медицинской эвакуации.

— Подобные меры безопасности со стороны оккупантов являются признаком подготовки к началу операции по освобождению Крыма украинскими Силами Обороны. Также это может свидетельствовать о возможности осуществления провокаций со стороны российских спецслужб в отношении мирного населения полуострова с последующим переводом ответственности на Украину, — отмечают разведчики.

Оккупационные власти Крыма готовятся к освобождению полуострова ВСУ — ГУР / 3 фотографии

Ранее в ГУР сообщили, что новые наступательные операции российских войск могут произойти в трех областях Украины. Кремль продолжает мобилизацию и не намерен прекращать войну.