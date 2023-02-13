Февраль, 13 в 1:06

Украинские военнослужащие уже пользуются немецко-нидерландскими бронированными разведывательными машинами Fennek.

Об этом пишет издание Мілітарний со ссылкой на кадры этих бронемашин, которые обнародовали аналитики с портала Тиск.

Пока нет никакого подтверждения со стороны стран-партнеров о передаче Украине машин Fennek.

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В то же время на сайте немецкого правительства указано, что Берлин намерен передать Киеву пять разведывательных машин с пометкой “mobile reconnaissance systems on vehicles” — “мобильные системы разведки на транспортных средствах”.

Кроме как информации с сайта правительства ФРГ, данных о количестве указанной техники, переданной Украине, нет.

Аналитики разглядели, что на бронемашине, которая была передана ВСУ, установлен пулемет.

Милитарный указывает, что, вероятно, на Fennek стоит 12.7 Browning M2, что “может указывать на передачу этих машин из нидерландской армии”, поскольку Бундесвер комплектует эти бронемашины Fennek комплектуется 7.62-пулеметом MG3.

Отметим, что официальные представители украинской власти пока не подтверждали информацию о поставках бронемашин Fennek Украине.

Бронемашина Fennek разработана немецкой фирмой Krauss-Maffei Wegmann и нидерландскими SP Aerospace и Vehicle Systems BV, имеет экипаж из трех человек.

Первый прототип бронеавтомобиля был продемонстрирован в 2000 году.

Фото: KMW