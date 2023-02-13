Лютий, 13 в 1:06

Українські військовослужбовці вже користуються німецько-нідерландськими броньованими розвідувальними машинами Fennek.

Про це пише видання Мілітарний із посиланням на кадри цих бронемашин, які оприлюднили аналітики з порталу Тиск.

Наразі немає жодного підтвердження з боку країн-партнерів щодо передачі Україні машин Fennek.

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Водночас на сайті німецького уряду вказано, що Берлін має намір передати Києву п’ять розвідувальних машин з позначкою “mobile reconnaissance systems on vehicles” – “мобільні системи розвідки на транспортних засобах”.

Окрім як інформації з сайту уряду ФРН, даних щодо кількості зазначеної техніки, переданої Україні, немає.

Аналітики розгледіли, що на бронемашині, яка була передана ЗСУ, встановлений кулемет.

Мілітарний вказує, що, ймовірно, на Fennek стоїть 12.7 Browning M2, що “може вказувати на передачу цих машин з нідерландської армії”, оскільки Бундесвер комплектує ці бронемашини Fennek комплектується 7.62-кулеметом MG3.

Зазначимо, що офіційні представники української влади наразі не підтверджували інформацію щодо поставок бронемашин Fennek Україні.

Бронемашина Fennek розроблена німецькою фірмою Krauss-Maffei Wegmann та нідерландськими SP Aerospace та Vehicle Systems BV, має екіпаж з трьох осіб.

Перший прототип бронеавтомобіля був продемонстрований у 2000 році.

Фото: KMW