Карта боевых действий на 14.02.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:
- Гряниковка Харьковской области;
- Невское, Кременная, Кузьмино, Шипиловка, Белогоровка Луганской области;
- Федоровка, Парасковиевка, Бахмут, Водяное, Марьинка, Победа Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 14.02.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 356-е сутки.
Сейчас смотрят
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.