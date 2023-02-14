Февраль, 14 в 6:13

В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:

Гряниковка Харьковской области ;

; Невское, Кременная, Кузьмино, Шипиловка, Белогоровка Луганской области ;

; Федоровка, Парасковиевка, Бахмут, Водяное, Марьинка, Победа Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 14.02.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 356-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.