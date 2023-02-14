Карта бойових дій на 14.02.2023 – ситуація на фронті

Лютий, 14 в 6:13

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:

Гряниківка Харківської області ;

; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка, Білогорівка Луганської області ;

; Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 14.02.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 356-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.