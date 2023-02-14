Окупанти завдали ракетних ударів по Костянтинівці і Краматорську – ОВА

Лютий, 14 в 15:13

Російські війська завдали двох ракетних ударів по Костянтинівці і Краматорську на Донеччині.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

За попередніми оперативними даними, у Костянтинівці поранили цивільну людину та пошкодили палац культури, у якому зараз працює Центр видачі гуманітарної допомоги.

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У Краматорську окупанти пошкодили приміщення медичного закладу.

У Донецькій ОВА також показали, як виглядає КОстянтинівка після удару.

