Украинские защитники уже тренируются на переданных Канадой Leopard 2

Февраль, 14 в 13:41

Танки, которые Канада пообещала передать Украине, уже находятся в Польше. Украинские военные уже учатся на них.

Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд перед встречей министров стран НАТО.

– Мы уже объявили о передаче четырех Leopard 2. И это уже произошло. Эти танки в Польше, и мы учим украинских военных пользоваться этими танками, — сказала она.

Ананд отметила, что 25 военных ВС Канады помогают украинцам осваивать танки Leopard 2A4.

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Ранее глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что восемь стран предоставят Украине Leopard немецкого производства. США и Чехия дадут дополнительные танки к Т-72, которые Киев уже получил от Варшавы.

Источник: Европейская правда