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Факти / Світ

Очільник Пентагону назвав країни танкової коаліції, які нададуть Україні Leopard

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що вісім країн танкової коаліції нададуть Україні Leopard німецького виробництва. Також США та Чехія дадуть додаткові танки до Т-72, які Київ вже отримав від Варшави. 

За його словами, США, Нідерланди та Німеччина нададуть Україні системи ППО Patriot, а Франція та Італія – системи протиповітряної оборони SAMP/T.

Остін також зазначив, що до танкової коаліції уже приєдналися десять країн. З них Польща, Німеччина, Канада, Іспанія, Португалія, Данія, Норвегія та Нідерланди дадуть Leopard, Чехія та США – танки на додачу до вже отриманих від Польщі Т-72.

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Очільник Пентагону повідомляє, що інші країни зголосились допомогти в постачанні боєприпасів. 

Деталі та терміни зазначеної військової допомоги наразі не розголошені. 

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