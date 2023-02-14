Очільник Пентагону назвав країни танкової коаліції, які нададуть Україні Leopard
Глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що вісім країн танкової коаліції нададуть Україні Leopard німецького виробництва. Також США та Чехія дадуть додаткові танки до Т-72, які Київ вже отримав від Варшави.
За його словами, США, Нідерланди та Німеччина нададуть Україні системи ППО Patriot, а Франція та Італія – системи протиповітряної оборони SAMP/T.
Остін також зазначив, що до танкової коаліції уже приєдналися десять країн. З них Польща, Німеччина, Канада, Іспанія, Португалія, Данія, Норвегія та Нідерланди дадуть Leopard, Чехія та США – танки на додачу до вже отриманих від Польщі Т-72.
Очільник Пентагону повідомляє, що інші країни зголосились допомогти в постачанні боєприпасів.
Деталі та терміни зазначеної військової допомоги наразі не розголошені.