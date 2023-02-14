Українські захисники вже тренуються на переданих Канадою Leopard 2

Лютий, 14 в 13:41

Танки, які Канада пообіцяла передати Україні, вже у Польщі. Українські військові навчаються на них.

Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд перед зустріччю міністрів країн НАТО.

– Ми вже оголосили про передання чотирьох Leopard 2. І це вже сталось. Ці танки в Польщі, і ми наразі навчаємо українських військових користуватися цими танками, – сказала вона.

Ананд зазначила, що 25 військових ЗС Канади допомагають українцям опановувати танки Leopard 2A4.

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Раніше глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що вісім країн нададуть Україні Leopard німецького виробництва. Також США та Чехія дадуть додаткові танки до Т-72, які Київ вже отримав від Варшави.

Джерело: Європейська правда