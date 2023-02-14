Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Українські захисники вже тренуються на переданих Канадою Leopard 2

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Leopard-2
Фото: Getty Images

Танки, які Канада пообіцяла передати Україні, вже у Польщі. Українські військові навчаються на них.

Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд перед зустріччю міністрів країн НАТО.

– Ми вже оголосили про передання чотирьох Leopard 2. І це вже сталось. Ці танки в Польщі, і ми наразі навчаємо українських військових користуватися цими танками, – сказала вона.

Ананд зазначила, що 25 військових ЗС Канади допомагають українцям опановувати танки Leopard 2A4.

Зараз дивляться

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що вісім країн нададуть Україні Leopard німецького виробництва. Також США та Чехія дадуть додаткові танки до Т-72, які Київ вже отримав від Варшави.

Джерело: Європейська правда

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка