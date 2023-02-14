Февраль, 14 в 21:59

Не все решения Рамштайн по военной помощи являются публичными, но по итогам заседания Контактной группы по обороне Украины ВСУ получат больше танков, ПВО и артиллерии.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам 14 февраля.

Он напомнил, что сегодня прошел очередной Рамштайн, где приняли участие 54 государства-партнера.

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— Имеем очередные сильные решения для защиты нашего государства, для укрепления наших воинов. Подтверждено партнерами больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных, — сказал Зеленский.

Президент напомнил, что сегодня во время Рамштайна звучало, что “Ukraine must be successful”, и “здесь мы согласны: успех должен быть”, добавил он.

— Конечно, далеко не все о Рамштайн можно сообщать публично. Значительную часть договоренностей и дискуссий стоит оставить за закрытыми дверями заседания Контактной группы. Но я могу сказать уверенно, что базовые тенденции остаются неизменными. Украина и партнеры вместе делают все, чтобы государство-террорист проиграло. И чтобы это произошло быстрее, — добавил Владимир Зеленский.

Президент обратил внимание, что сейчас Кремль пытается выжать из России весь возможный потенциал агрессии.

— Они спешат. Потому что знают, что мир все равно сильнее, но требует времени, чтобы сплотить свою силу. Поэтому скорость — это очень важно. Скорость во всем. В принятии решений. В реализации решений. В снабжении. В обучении. Скорость спасает жизни людей, скорость возвращает безопасность, — сказал он.

Украинский лидер поблагодарил всех партнеров Украины, “кто осознает, что скорость важна”. Кроме того, он поблагодарил США за лидерство и за системную координацию Рамштайн, а также за личное участие во встречах министра обороны США Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли.

— Сегодня же я встретился с министром иностранных дел Канады, которая находилась с визитом в Украине. Тематика нашего разговора была тоже, можно сказать, рамштайновая. Прежде всего — оборонная поддержка, новое оружие для Украины, новые санкции против России. Поблагодарил Канаду за уже оказанную поддержку. И мы довольно подробно с госпожой министром обсудили, что сейчас нужно, чтобы продолжить вытеснять оккупанта с украинской земли, — добавил президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что Украина активно готовится к внешнеполитическим мероприятиям второй половины этой недели.

— Как Рамштайн задал тональность неделе, так и должны ее пройти. Каждый день добавляя результатов для Украины, — сказал он.

Президент сообщил, что сегодня Украина имеет очень хорошие новости от группы украинских спасателей, которые работают в Турции.

— На девятый день после разрушительного землетрясения удалось спасти женщину. Ее достали из-под завалов наши ГСЧСники, передали медикам. Это очень важно — не терять надежды ни при каких обстоятельствах и продолжать бороться за жизнь. Спасибо всей нашей команде спасателей, — сказал он.

Владимир Зеленский также сообщил, что сегодня, как и каждый день, был на связи с украинскими военными и командующими.

— Было несколько совещаний. Ситуация на передовой, особенно в Донецкой и Луганской областях, остается крайне тяжелой. Это буквально бои за каждый метр украинской земли. Должны понимать значение этих боев. Каждый метр, выигранный там, — это защита всего нашего государства. Каждый день, который наши герои выстояли в Бахмуте, в Угледаре, в Марьинке и других городах и громадах Донбасса, — это сокращение российской агрессии на недели, — сказал он.

Президент подчеркнул, что именно в этих городах сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала.

— Все, что враг потеряет на нашем Донбассе, он уже не сможет восстановить. И это именно тот потенциал российской агрессии, от которого в руководстве государства-террориста ожидали уничтожения всей нашей Украины, — сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что сегодня Украина делает все, чтобы дать украинским воинам больше оружия, более дальнобойное оружие и большую мощность для готовящегося наступления.

Отдельно президент поздравил всех влюбленных в Украину с Днем влюбленных.