Лютий, 14 в 21:59

Не всі рішення Рамштайну щодо військової допомоги є публічними, але за підсумками засідання Контактної групи з оборони України ЗСУ отримають більше танків, ППО та артилерії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками 14 лютого.

Він нагадав, що сьогодні пройшов черговий Рамштайн, де взяли участь 54 держави-партнера.

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– Маємо чергові сильні рішення для захисту нашої держави, для зміцнення наших воїнів. Підтверджено партнерами більше ППО, більше танків, більше артилерії та снарядів, більше навчання наших військових, – сказав Зеленський.

Президент нагадав, що сьогодні під час Рамштайну звучало, що “Ukraine must be successful”, і “тут ми погоджуємось: успіх повинен бути”, додав він.

– Звичайно, далеко не все про Рамштайн можна повідомляти публічно. Значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима засідання Контактної групи. Але я можу сказати впевнено, що базові тенденції залишаються незмінними. Україна й партнери разом роблять усе, щоб держава-терорист програла. І щоб це сталося швидше, – додав Володимир Зеленський.

Президент звернув увагу, що зараз Кремль намагається вичавити з Росії весь можливий потенціал агресії.

– Вони поспішають. Бо знають, що світ все одно сильніший, але потребує часу, щоб згуртувати свою силу. Тому швидкість – це дуже важливо. Швидкість в усьому. В ухваленні рішень. В реалізації рішень. У постачанні. У навчанні. Швидкість рятує життя людей, швидкість повертає безпеку, – сказав він.

Український лідер подякував всім партнерам України, “хто усвідомлює, що швидкість важлива”. Крім того, він подякував США за лідерство та за системну координацію Рамштайнів, а також за особисту участь у зустрічах міністра оборони США Ллойда Остіна і голови Об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі.

– Сьогодні ж я зустрівся з міністром закордонних справ Канади, яка перебувала з візитом в Україні. Тематика нашої розмови була теж, можна сказати, рамштайнова. Передусім – оборонна підтримка, нова зброя для України, нові санкції проти Росії. Подякував Канаді за вже надану підтримку. І ми доволі детально з пані міністром обговорили, що зараз потрібно, щоб продовжити витісняти окупанта з української землі, – додав президент України.

Володимир Зеленський додав, що Україна активно готується до зовнішньополітичних заходів другої половини цього тижня.

– Як Рамштайн задав тональність тижню, так і маємо його пройти. Кожного дня додаючи результатів для України, – сказав він.

Президент повідомив, що сьогодні Україна має дуже добрі новини від групи українських рятувальників, які працюють у Туреччині.

– На девʼятий день після руйнівного землетрусу вдалося врятувати жінку. Її дістали з-під завалів наші ДСНСники, передали медикам. Це дуже важливо – не втрачати надії за жодних обставин і продовжувати боротися за життя. Дякую всій нашій команді рятувальників, – сказав він.

Володимир Зеленський також повідомив, що сьогодні, як і щодня, був на звʼязку з українськими військовими та командувачами.

– Мав кілька нарад. Ситуація на передовій, особливо на Донеччині та Луганщині, залишається вкрай тяжкою. Це буквально бої за кожен метр української землі. Маємо розуміти значення цих боїв. Кожен метр, виграний там, – це захист усієї нашої держави. Кожен день, який наші герої вистояли в Бахмуті, у Вугледарі, у Мар’їнці та інших містах і громадах Донбасу, – це скорочення російської агресії на тижні, – сказав він.

Президент наголосив, що саме у цих містах зараз відбувається безпрецедентне знищення російського потенціалу.

– Усе, що ворог втратить на нашому Донбасі, він уже не зможе відновити. І це саме той потенціал російської агресії, від якого в керівництві держави-терориста очікували знищення всієї нашої України, – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що сьогодні Україна робить усе, щоб дати українським воїнам більше зброї, більш далекобійну зброю й більшу потужність для наступу, що готуємо.

Окремо президент привітав усіх закоханих в Україну з Днем закоханих.