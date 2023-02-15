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Факты / Україна

24 февраля для Украины начнется новый победный год — Зеленский

Валентина Чорна, редактор ленты
24 февраля для Украины начнется новый победный год — Зеленский
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что 24 февраля для Украины начнется новый год.

Об этом он заявил в среду, 15 февраля, во время пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Швеции Улфом Кристерссоном.

– Есть ощущение, что 24 февраля начнется настоящий новый год для Украины. Верим, что этот год будет победным, – сказал глава государства.

Отвечая на вопрос, с какими чувствами он встречает годовщину начала полномасштабной российской агрессии, Зеленский отметил, что это был самый сложный год в истории независимой Украины.

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— Да, впереди у нас будут испытания на прочность, но я считаю, что это был самый сложный период в нашей жизни. Поэтому в этот день важно не забыть тех, кто стоит и обороняет наши границы. И тех наших друзей, которые были с нами все это время.

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