Две страны отказались отправлять Украине танки Leopard 2 — СМИ

Февраль, 15 в 12:07

Дания и Нидерланды передумали участвовать в танковой коалиции. Они не будут поставлять Украине Leopard 2.

Об этом сообщает Welt.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте говорил, что Амстердам может предоставить 18 Leopard 2, которые арендовали у Германии и они до сих пор были на службе в немецко-нидерландском батальоне.

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– Сейчас эти танки недоступны Украине. Решение было принято в тесной координации между Нидерландами и Германией, — пишет издание.

В правительственных кругах Дании изданию заявили, что страна владеет 44 танками самой современной модели Leopard 2A7, но не будет участвовать в танковой коалиции.

— В качестве компенсации за отказ в участии в коалиции по Leopard 2 Нидерланды и Дания берут на себя часть расходов на ремонт 100 танков Leopard 1 из запасов немецкой промышленности. Сами эти страны подобными устаревшими танками не владеют, — пишет Welt.

Кроме того, отмечает издание, есть признаки того, что Финляндия тоже не будет передавать Украине Leopard до вступления в НАТО.

В то же время, 14 февраля, глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что к танковой коалиции уже присоединились десять стран. Из них Польша, Германия, Канада, Испания, Португалия, Дания, Норвегия и Нидерланды дадут Leopard, Чехия и США – танки в дополнение к уже полученным от Польши Т-72.