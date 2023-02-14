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Глава Пентагона назвал страны танковой коалиции, которые предоставят Украине Leopard

Анастасия Гевко, редактор ленты
Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что восемь стран танковой коалиции предоставят Украине Leopard немецкого производства. США и Чехия дадут дополнительные танки к Т-72, которые Киев уже получил от Варшавы.

По его словам, США, Нидерланды и Германия предоставят Украине системы ПВО Patriot, а Франция и Италия – системы противовоздушной обороны SAMP/T.

Остин также отметил, что к танковой коалиции уже присоединилось десять стран. Из них Польша, Германия, Канада, Испания, Португалия, Дания, Норвегия и Нидерланды дадут Leopard, Чехия и США – танки в дополнение к уже полученным от Польши Т-72.

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Глава Пентагона сообщает, что другие страны согласились помочь в поставке боеприпасов.

Детали и сроки указанной военной помощи пока не разглашены.

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