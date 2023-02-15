Дві країни відмовились надсилати Україні танки Leopard 2 — ЗМІ

Лютий, 15 в 12:07

Данія та Нідерланди передумали брати участь у танковій коаліції. Вони не поставлятимуть Україні Leopard 2.

Про це повідомляє Welt.

Раніше прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте казав, що Амстердам може надати 18 Leopard 2, які орендували у Німеччини і вони досі були на службі в німецько-нідерландському батальйоні.

Зараз дивляться

– Зараз ці танки недоступні Україні. Рішення ухвалили у тісній координації між Нідерландами та Німеччиною, – пише видання.

В урядових колах Данії виданню заявили, що країна володіє 44 танками найсучаснішої моделі Leopard 2A7, але не братиме участі у танковій коаліції.

– Як компенсацію за відмову в участі в коаліції щодо Leopard 2 Нідерланди та Данія беруть на себе частину витрат на ремонт 100 танків Leopard 1 із запасів німецької промисловості. Самі ці країни подібними застарілими танками не володіють, – пише Welt.

Окрім того, як зазначає видання, є ознаки того, що Фінляндія теж не передаватиме Україні Leopard до вступу в НАТО.

Водночас вчора, 14 лютого, глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що до танкової коаліції уже приєдналися десять країн. З них Польща, Німеччина, Канада, Іспанія, Португалія, Данія, Норвегія та Нідерланди дадуть Leopard, Чехія та США – танки на додачу до вже отриманих від Польщі Т-72.

Джерело: Welt