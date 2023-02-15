РФ готовит шесть тысяч “служащих” для оккупационных администраций – ЦНС

У РФ нет достаточного количества коллаборантов на временно оккупированных территория Украины, поэтому она начала программу подготовки кадров для работы в “местных администрациях”.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

— Ничего в россиянах не выдает оккупантов, как то, что местные отказываются с ними сотрудничать. Следовательно, Москве приходится имитировать местное самоуправление на захваченных землях свезенными сотрудниками. Враг начал программу подготовки гауляйтеров, которая должна охватить 6000 человек. Подготовкой работников занимается российская академия народного хозяйства при президенте РФ, то есть академия имени Владимира Путина, — говорится в сообщении.