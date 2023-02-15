В Крыму круглосуточно сжигают убитых оккупантов – Генштаб ВСУ
В Крыму круглосуточно сжигают погибших российских военнослужащих и наемников.
Информация о кремации оккупантов есть в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
К сжиганию погибших россияне прибегают, чтобы скрыть количество потерь в войне против Украины.
По данным украинской стороны, тела свозят грузовиками в район села Красная Зорька, что под Симферополем в пока оккупированном Крыму.
В очереди к крематорию регулярно стоят около 10 военных автомобилей.
Стоит отметить, что услуги по кремации гражданским сейчас там не предоставляются.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 357-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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