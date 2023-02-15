РФ готує шість тисяч “службовців” для окупаційних адміністрацій – ЦНС

РФ не має достатньої кількості колаборантів на тимчасово окупованих територіях України, тому почала програму підготовки кадрів для роботи у “місцевих адміністраціях”.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

– Нічого в росіянах не видає окупантів, як те, що місцеві відмовляються з ними співпрацювати. Відтак москві доводиться імітувати місцеве самоврядування на захоплених землях звезеними співробітниками. Ворог почав програму підготовки гауляйтерів, яка має охопити 6000 осіб. Підготовкою працівників займається російська академія народного господарства при президенті рф, тобто академія імені владіміра путіна, – йдеться в повідомленні.