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Факты / Україна

Какие штурмовики и истребители нужны Украине: Череватый назвал оптимальные модели

Валентина Летяк, редактор ленты
A-10 Thunderbolt
Фото: Getty Images

Среди штурмовой авиации Украине больше всего подошли бы советский Су-25 и американский A-10 Thunderbolt, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, A-10 Thunderbolt — очень мощная машина, которая вместе с вертолетом Apache могла бы существенно изменить ход событий на поле боя.

— Если говорить об истребителях, которые бы контролировали наше воздушное пространство и не позволяли противнику чувствовать себя здесь свободно, то оптимальный вариант — это F-16 или F-15. Это наиболее массовые самолеты, — объяснил он.

F-16 доказал свою эффективность во многих конфликтах, также, по мнению Череватого, он очень удачный в смысле аэродинамики.

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Накануне в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн-9, во время которого союзники Украины договорились о предоставлении ВСУ систем ПВО и боеприпасов. О поставках истребителей F-16 речь пока не идет.

Источник: РБК-Украина
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