Февраль, 14 в 20:52

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн-9. Участие в нем приняли более 50 стран.

США и НАТО на заседании пообещали Украине дополнительную срочную военную помощь “в решающий момент в ходе войны”.

— Мы… поможем Украине держаться во время весеннего контрнаступления. Вместе и срочно мы снова предоставим поддержку, которую обещали Украине, – заявил глава Минобороны США Ллойд Остин.

По итогам встречи в формате Рамштайн Остин сообщил, что:

Италия и Франция объявили о предоставлении Украине средств ПВО;

Франция вместе с Австралией будет развертывать производство боеприпасов калибра 155 мм;

Норвегия в целом выделила $7 млрд (75 млрд норвежских крон) на разные формы поддержки Украины.

Остин также прокомментировал предоставление Украине истребителей F-16, отметив, что по этому вопросу у него нет объявлений. Однако он добавил, что США никогда не останавливали другие страны, в частности Польшу, относительно поставок чего-либо, включая истребители.

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Во время встречи речь шла об отчете со стороны Украины о полученном оружии.

— Нам важно знать, что оказанную нами помощь будут использовать так, как планируется. И как украинские партнеры будут использовать ее на поле боя, — отметил Остин.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли отметил, что пока нет признаков того, что Россия снова нападет на Киев.

— Никогда не сбрасывайте со счетов возможности россиян атаковать Киев. Но сейчас я не вижу никаких значимых для этого признаков, – сказал Милли.

Относительно ситуации на поле боя генерал отметил, что линия фронта “достаточно стабильная, даже когда идут бои”. По его словам, он бы охарактеризовал ее как бой на истощение.

На открытии контактной группы Остин отметил, что в рамках Контактной группы партнеры смогли аккумулировать $50 млрд летальной помощи для Украины.

— США, Германия и Нидерланды работают над предоставлением Украине системы ЗРК Patriot, Франция и Италия — над предоставлением системы ЗРК SAMP/T, и консорциум стран, в который входят Германия, Канада, Польша, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды, работает над предоставлением танков Leopard, – рассказал Остин.

Кроме того, США передадут свои M1 Abrams, а Польша и Чехия — другие модернизированные танки.

Генерал Марк Милли сказал, что участники Рамштайна сосредоточены на поставках вооружения, по которым были взяты обязательства. А также на проведении обучения для украинских военных, предоставлении запасных частей, решении необходимых логистических вопросов и обеспечении необходимого обслуживания оружия.