Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Пока без F-16, но с ПВО и боеприпасами: итоги заседания Рамштайн-9

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Пока без F-16, но с ПВО и боеприпасами: итоги заседания Рамштайн-9
Фото: Getty Images

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн-9. Участие в нем приняли более 50 стран.

США и НАТО на заседании пообещали Украине дополнительную срочную военную помощь “в решающий момент в ходе войны”.

— Мы… поможем Украине держаться во время весеннего контрнаступления. Вместе и срочно мы снова предоставим поддержку, которую обещали Украине, – заявил глава Минобороны США Ллойд Остин.

По итогам встречи в формате Рамштайн Остин сообщил, что:

  • Италия и Франция объявили о предоставлении Украине средств ПВО;
  • Франция вместе с Австралией будет развертывать производство боеприпасов калибра 155 мм;
  • Норвегия в целом выделила $7 млрд (75 млрд норвежских крон) на разные формы поддержки Украины.

Остин также прокомментировал предоставление Украине истребителей F-16, отметив, что по этому вопросу у него нет объявлений. Однако он добавил, что США никогда не останавливали другие страны, в частности Польшу, относительно поставок чего-либо, включая истребители.

Сейчас смотрят

Во время встречи речь шла об отчете со стороны Украины о полученном оружии.

— Нам важно знать, что оказанную нами помощь будут использовать так, как планируется. И как украинские партнеры будут использовать ее на поле боя, — отметил Остин.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли отметил, что пока нет признаков того, что Россия снова нападет на Киев.

— Никогда не сбрасывайте со счетов возможности россиян атаковать Киев. Но сейчас я не вижу никаких значимых для этого признаков, – сказал Милли.

Относительно ситуации на поле боя генерал отметил, что линия фронта “достаточно стабильная, даже когда идут бои”. По его словам, он бы охарактеризовал ее как бой на истощение.

Рамштайн-9 Остін, Міллі

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, генерал США Марк Милли и министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Getty Images

На открытии контактной группы Остин отметил, что в рамках Контактной группы партнеры смогли аккумулировать $50 млрд летальной помощи для Украины.

— США, Германия и Нидерланды работают над предоставлением Украине системы ЗРК Patriot, Франция и Италия — над предоставлением системы ЗРК SAMP/T, и консорциум стран, в который входят Германия, Канада, Польша, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды, работает над предоставлением танков Leopard, – рассказал Остин.

Кроме того, США передадут свои M1 Abrams, а Польша и Чехия — другие модернизированные танки.

Генерал Марк Милли сказал, что участники Рамштайна сосредоточены на поставках вооружения, по которым были взяты обязательства. А также на проведении обучения для украинских военных, предоставлении запасных частей, решении необходимых логистических вопросов и обеспечении необходимого обслуживания оружия.

Читайте
Будет окно возможностей: в Пентагоне ожидают контрнаступления ВСУ весной

Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка