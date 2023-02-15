Які штурмовики та винищувачі потрібні Україні: Череватий назвав оптимальні моделі

Лютий, 15 в 11:32

Серед штурмової авіації Україні найбільше б підійшли радянський Су-25 і американський A-10 Thunderbolt, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, A-10 Thunderbolt – дуже потужна машина, яка разом із гелікоптером Apache могла б суттєво змінити хід подій на полі бою.

– Якщо говорити про винищувачі, які б контролювали наш повітряний простір і не дозволяли противнику почуватися тут вільно, то оптимальний варіант – це F-16 або F-15. Це найбільш масові літаки, – пояснив він.

F-16 довів свою ефективність у багатьох конфліктах, також, на думку Череватого, він дуже вдалий у сенсі аеродинаміки.

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Напередодні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн-9, під час якого союзники України домовилися про надання ЗСУ систем ППО та боєприпасів. Про постачання винищувачів F-16 поки що не йдеться.