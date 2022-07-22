Липень, 22 в 19:31

У США розглядають можливість передати Україні американські штурмовики A-10 Warthog.

Як повідомляє УНІАН з посиланням на The New York Times, керівництво Військово-повітряних сил США порушило питання про можливість навчання українських пілотів і надання Україні A-10 Warthog.

Проте ця ідея ще на стадії обговорень.

Зараз дивляться

Про технічні характеристики американського штурмовика A-10 Warthog – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

A-10 Warthog – що це за літак

Це американський броньований одномісний штурмовик, призначений для знищення наземних цілей, зокрема танків та бронемашин ворога.

Назвали А-10 на честь винищувача-бомбардувальника часів Другої світової війни P-47 Тандерболт.

Взагалі, офіційна назва А-10 – Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II.

Коли у березні 1977 року А-10 був прийнятий на озброєння ВПС США, його доволі довго критикували. Через обмеженість застосування та зовнішній вигляд штурмовик здобув прізвисько Warthog (бородавочник).

ВПС США навіть почали думати про те, як би позбутися А-10, проте після успішної операції Буря в пустелі під час війни у Перській затоці суперечки припинилися.

Саме під час першого бойового застосування A-10 Warthog у 1991 році в операції Буря в пустелі літак продемонстрував усі свої можливості.

144 штурмовики А-10 знищили тоді 900 танків, 1200 артсистем та 2 тис. одиниць іншої техніки, втративши лише шість машин.

А-10 продемонстрували найвищу льотну готовність на рівні понад 90%, що значно перевищувало можливості інших літаків США на той час.

До головних переваг А-10 варто віднести виключну живучість, простоту обслуговування, низьку вартість польоту та доведену бойову ефективність.

Також A-10 не має високих вимог до злітно-посадкових смуг – штурмовик може базуватися навіть на ґрунтових аеродромах.

A-10 Thunderbolt II має кілька модифікацій:

A-10A – одномісний літак повітряної підтримки наземних сил.

– одномісний літак повітряної підтримки наземних сил. OA-10A – одномісний літак повітряного контролю.

– одномісний літак повітряного контролю. Night/Adverse Weather A-10 (YA-10B) – двомісний штурмовик, який може працювати вночі та у будь-яку погоду. Сконструйовано лише один літак, серійно ця модифікація не вироблялась.

– двомісний штурмовик, який може працювати вночі та у будь-яку погоду. Сконструйовано лише один літак, серійно ця модифікація не вироблялась. A-10C – оновлена модель A-10 та оснащена сучасним цифровим обладнанням. Штурмовик здатний нести високоточну зброю з лазерною системою наведення.

Технічні характеристики