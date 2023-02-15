За рік війни третина українців лишились без роботи, у половини погіршилось здоров’я – дослідження

Лютий, 15 в 14:51

З початку повномасштабного вторгнення третина українців залишилися без роботи, більш ніж половина населення втратили здоров’я, кожен десятий мешканець повідомив про пошкодження або руйнування своєї домівки.

Про це свідчать результати опитування Правовий захист постраждалих від воєнних злочинів Росії, проведеного соціологічною групою Рейтинг на території України 23-26 грудня.

Під час дослідження було опитано 2 тисячі респондентів віком від 18 років у всіх підконтрольних областях методом CATI на підставі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності з ймовірністю 0,95% не перевищує 2,2%.

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2% опитаних зазначили, що їхнє житло повністю зруйноване та непридатне до життя, 6% – що їхні будинки чи квартири мають часткове пошкодження, і ще 2% опитаних розповіли, що їхні домівки були зруйновані, але вже відновлені. У 86% реципієнтів житло залишилося неушкодженим.

Серед мешканців зони бойових дій 9% зазначили, що їхні будинки зруйновано, 20% – частково пошкоджено.

На деокупованих територіях зруйновано житло у 5% опитаних, частково пошкоджено – 14%, пошкоджено, але вже відремонтовано – 5%.

– Серед тих, у кого житло частково або повністю зруйновано, 24% подали заяву про пошкодження свого житла у системі Дія, 12% – до правоохоронних органів, 8% – до державних установ. Майже 70% не подавали жодних заяв, – йдеться в дослідженні.

Серед працевлаштованих респондентів, лише 40% заявили, що працюють у звичайному режимі, 17% – віддалено або частково, 8% – знайшли нову роботу. 33% залишилися без роботи.

Рівень доходів з початку війни у 6% респондентів збільшився, у 36% – майже не змінився, у 17% – трохи зменшився, у 30% – значно зменшився. 10% опитаних втратили практично всі доходи.

– Гірше ситуації з доходами серед жителів півдня та сходу, людей середнього віку, бідних та малозабезпечених, а також тих, хто втратив роботу або працюють частково, – зазначається в повідомленні.

46% опитаних розповіли, що за час війни стан їхнього фізичного здоров’я не змінився, у 32% – швидше погіршився, у 21% – значно погіршився.

– Найчастіше про погіршення говорили жителі територій зони бойових дій, люди старшого покоління і меншого достатку, жінки, люди, які вимушені залишили свої будинки, а також ті хто дістав поранення, або втратили своїх близьких, – відзначили експерти.

У 17% опитаних є родичі, з якими вони втратили контакт і не знають, де вони зараз знаходяться. У 5% є близькі, які загинули в результаті війни, у 3% – примусово депортовані до РФ або на окуповані території.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг