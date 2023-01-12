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Факты / Україна / Общество

Восстановление домов в рамках инициативы United24 начнется с Ирпеня — Шмыгаль

Юля Захарченко, редактор ленты
Восстановление домов в рамках инициативы United24 начнется с Ирпеня — Шмыгаль

В Ирпене и других населенных пунктах под Киевом запускают первые проекты восстановления в рамках глобальной инициативы по поддержке Украины United24.

В частности, 18 жилых домов планируют восстановить в Ирпене, Бородянке, Гостомеле, селах Бузовое и Мила.

— Благодаря инициативе президента на платформе United24 собрана большая часть суммы, необходимая для восстановления. На этой неделе правительство направило первые 465 млн грн, чтобы начать восстановление уже сейчас. Более 4 тыс. человек смогут вернуться в собственные дома, — отмечает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также в Ирпене осмотрели крупнейший спортивный стадион, который обстреляли российские оккупанты. По словам премьера, стадион вскоре будет восстановлен, поэтому украинская молодежь снова сможет проводить на нем турниры.

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— Восстановим и отстроим все, что враг повредил и разрушил. Уже сейчас понимаем, где взять 110 млрд грн на восстановление в этом году. 2023 станет годом нашей победы и годом начала нашего большого восстановления, — утверждает Шмыгаль.

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