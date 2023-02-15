Будет называться Эдельвейс: Зеленский присвоил почетное наименование одной из штурмовых бригад
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное наименование 10 отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
После указа главы государства бригада будет называться Эдельвейс.
А полное ее название будет такое – 10 отдельная горно-штурмовая бригада Эдельвейс Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
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Почетное наименование бригаде президент Украины присвоил за примерное выполнение задач по защите территориальной целостности и независимости Украины.
Указ вступил в силу 14 февраля.
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