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Факты / Україна

Будет называться Эдельвейс: Зеленский присвоил почетное наименование одной из штурмовых бригад

Татьяна Забожко, редактор ленты
Будет называться Эдельвейс: Зеленский присвоил почетное наименование одной из штурмовых бригад
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное наименование 10 отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

После указа главы государства бригада будет называться Эдельвейс.

А полное ее название будет такое – 10 отдельная горно-штурмовая бригада Эдельвейс Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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Почетное наименование бригаде президент Украины присвоил за примерное выполнение задач по защите территориальной целостности и независимости Украины.

Указ вступил в силу 14 февраля.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 357-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Офис президента
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