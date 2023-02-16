Февраль, 16 в 9:00

Информировать население, рискуя собственной жизнью. Подбирать слова, чтобы не поставить в опасное положение украинских военных. Напоминать, что война не закончилась, снимая репортажи под артиллерийскими обстрелами российских оккупантов.

Всем этим занимаются украинские военные журналисты и военные корреспонденты, которые 16 февраля отмечают профессиональный праздник — День военного журналиста Украины.

Олег Корниенко является одним из военкоров Фактов ICTV, который в августе 2022 года указом президента Украины был отмечен орденом За мужество III степени.

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В день его профессионального праздника Факты ICTV пообщались с Олегом и узнали подробности специфической работы, вакансий для которой нет в большинстве стран мира.

Как изменилась российско-украинская война после 24 февраля и как отличается жизнь на фронте от условно мирных городов Украины — об этом в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал штатный военный корреспондент Олег Корниенко.

— С каких пор ты принял решение стать военным корреспондентом?

— Это произошло в 2016 году. У меня, когда я пришел на ICTV, была коллега Юлия Кириенко. И она уже с 2014 ездила. В 2016 году нам нужен был военкор, и она для меня стала, как я ее называю, крестной мамой фронта. Канал предложил, а она предложила меня каналу. Я не отказался, а она мне помогла, потому что первую неделю ты вообще не понимаешь, как оно работает все на фронте. Я приехал, несколько дней вообще я есть не мог. Ты не понимаешь, что и как делать.

— То есть это было редакционным заданием, это не было определенным поиском приключений?

— Нет, не было. Мне предложили, я не отказался. Я имел право отказаться, потому что у нас на фронт тогда и сейчас только ездят по желанию. Хочешь — едешь. Перед тем, как отказываться, мне надо было попробовать и понять, смогу ли я это сделать, или я это не могу.

Я понимал, что это совсем другой вид журналистской деятельности. За моими плечами уже было лет восемь обычной журналистики. Это было что-то совсем другое, и интересно было себя попробовать в этом. Это совсем другая специфическая журналистика, где ты все время граничишь между свободой слова и безопасностью государства, безопасностью бойцов. Фронт — это не то место, где нужно бежать за эксклюзивом. Там все по-другому работает.

— Раньше ты был не военным корреспондентом, а гражданским журналистом. Чем отличается гражданская журналистика от военной?

— Как я и говорил — ты все время ходишь по лезвию. Тебе приходится ставить на весы — где свобода слова, а где безопасность страны и безопасность бойцов.

Во-вторых, ты не все можешь говорить, потому что есть такие вещи, которые не стоит общественности разглашать, поскольку от этого зависит жизнь бойцов.

В-третьих, это специфика съемок совсем другая. Ты отвечаешь за своих коллег, как мы привыкли, что в команде журналист, оператор и водитель, а главным является журналист. На обычных съемках ответственность мала. Когда ты едешь на фронт в командировку, то ты волнуешься не только за свою жизнь, а прежде всего ты волнуешься за жизнь своего водителя и оператора. В какие-то моменты я сам хотел куда-то поехать, но меня всегда останавливает, что со мной другие люди и я не могу рисковать. Всегда приходится балансировать.

Чем еще отличается, то это тем, что в гражданской журналистике ты можешь запланировать сюжет и даже синопсис написать. На фронте ты никогда не знаешь, что ты снимешь, или вообще ли ты снимешь, потому что ты можешь приехать на позицию, целый день под обстрелом пролежать и даже ничего не снять вообще, или даже не заехать. Поэтому ты никогда не знаешь, чего ожидать.

— Ты говоришь — водитель, оператор и сам журналист. Вы обычно работаете втроем?

— Да, мы втроем.

— А если есть какая-то необходимость, как, например, камера сломалась?

— У меня были такие случаи, даже сейчас, во время масштабного вторжения была одна ситуация, когда я сам ехал на съемки и я сам снимал. У нас всегда есть запасная камера маленькая, и там была проблема в том, что на позиции могла заехать только одна машина. А туда ехало три канала. Поэтому нам, журналистам, пришлось объединиться. Сели в одну машину, и все журналисты ехали без операторов. Мы понимали, что на позициях (американская гаубица, — Ред.) M777. Ну конечно, любой такое пропустить не может. И я сам снимал себе на камеру вместо оператора.

За время полномасштабного вторжения, когда мы ездим на съемки, у меня в сюжетах очень часто комбинируются телефонные съемки и съемки оператора. Дело в том, что когда ты приезжаешь на позиции, то у тебя нет много времени, чтобы выставить камеру, тебе нужно все делать быстро. Иногда, чтобы не отвлекать оператора, мне приходится часто снимать на телефон. Если начинается, например, обстрел, то пока ты до оператора дойдешь, а так ты себе телефон взял и отснял.

— Можешь кратко описать обычный день военкора? Ты проснулся, и что дальше: это утренний кофе и душ, или это окоп и очищенная вода из баклажки?

— Когда мы едем в командировку, то мы не живем в окопах. Раньше было несколько таких съемок (это было во время АТО и ООС), когда мы просились к военным на ночь. Да, мы тогда с ними в блиндажах ночевали, но обычно мы ночью тогда снимали. Поэтому мы фактически не спали. Во время АТО и ООС, там ночью всегда обстрелы, а днем ты приезжаешь, и нечего было снимать.

Сейчас, когда мы приезжаем, то мы живем, например, в городе, который во время АТО был глубоким тылом, но сейчас это передовая. Перед нашим домом в соседний дом прилетела ракета. Ну ничего, нашей квартире повезло, у нас только немного стекло побилось.

Работа журналиста начинается, когда я уже еду в командировку: с четверга или пятницы начинаю писать всем пресс-офицерам, что я хочу с ними поработать, потому что на фронте не бывает так, что куда захотел — туда поехал, надо постоянно договариваться.

Само утро начинается обычно: проснулся, выпил кофе, сел и поехал. Вопрос того, как мы доедем, потому что не всегда есть безопасные пути. Но мы живем в нормальных условиях. Да, мы спим под звуки взрывов, все это мы чувствуем. В первые дни, когда я начал ездить в Донецкую область во время полномасштабного вторжения, в час ночи я спал с рюкзаком, а при каждом взрыве выбегал, то сейчас уже как-то немного привык. Полгода мы жили без газа, вода появлялась раз в день.

Если есть договоренность, то утром я еду на съемку. Если я утром встаю и что-то произошло за ночь, как, например, обстреляли Краматорск, то конечно я еду, решение принимается быстро.

В то же время все зависит от ситуации. Бывало такое, что утром я еду на одну съемку, я приезжал, делал сюжет, а в это время где-то начинает взрываться, есть жертвы. Тебе приходится откладывать уже сделанный сюжет и ехать на другую локацию включаться.

— Когда ты приезжаешь на “ноль”, то как военные реагируют на журналистов? Радуются новым лицом, или больше пытаются оттолкнуть, чтобы не мешали?

— Большинство журналистов, пресофицеров, то они уже знают нас давно. И пока еще я ни разу не видел, чтобы нам были не рады. Только один случай был, это было во время боев за Киев, под Броварами, когда мы приехали и повезли нас на позицию, а военные начали нас ругать. Но тогда нас накрыло из самоходных артиллерийских установок. И потом военные нам сказали в шутку: “Спасибо, мы за ними неделю охотились. а благодаря вам обнаружили!”.

В принципе я ни разу не видел, чтобы военные были не рады. Военные рады, потому что к ним приезжают новые люди, есть о чем поговорить. Это как свежий глоток воздуха для них, потому что не везде есть интернет, тот же Starlink. Когда на дальние позиции приезжаешь, то им интересно, что происходит на условной мирной Украине. Им все равно интересны новые люди, потому что они привыкают друг к другу. Бывает, конечно, когда ты приезжаешь и там происходит ад какой-то, то там всем не до журналистов.

В 2020 году я перестал ездить на фронт и потом у меня был перерыв, потому что я уже для себя решил, что ничего такого не происходило (на фронте, — Ред.). Я снова вернулся при широкомасштабном вторжении. Это понимание, что ты один из мостиков между военными и гражданскими людьми.

У меня всегда страх есть, я научился его прятать, но так получается, что езжу в горячие точки, и мне страшно. Если не в горячих точках, то как я зрителю еще покажу, что такое война? Если я еду в Бахмут или Северск, где идут бои и работает авиация, то я до последнего водителю и оператору не говорю реальную ситуацию. Все, что я им говорю: “надеваем бронежилеты, а здесь проезжаем на скорости”.

— Вообще, когда журналист из гражданской жизни переезжает на фронт, то что тебе нужно иметь на нуле, кроме очевидных шлема и бронежилета с надписью Press? Это аптечки, турникеты, что еще?

— Это обязательно каска, бронежилеты, аптечка с турникетом и элементарные бинты, ножницы, пластыри и тому подобное. Мы учились (пользоваться турникетами, — Ред.) уже на колесах. В 2017 году Минобороны сделали курсы. И там была тактическая медицина, противоминная безопасность, когда мы на полигоне занимались. И только пройдя эти курсы — нас заново переаккредитовывают.

Самое главное, когда ты едешь на ноль, то надо иметь трезвый взгляд и не думать, кто и что о тебе подумает. Когда, например, слышишь, что где-то что-то летит, и ты падаешь. Даже если это будут наши стрелять, то падай. Мы уже научились немного отличать эти звуки, когда от нас летит, когда к нам летит. Но сохранять чувство опасности — это самая необходимая вещь, потому что аптечки и бронежилет можно всегда купить, а фактор, что я ничего не боюсь — он не пройдет.

Военные пытаются за тобой следить, но когда большой обстрел, то во время обстрелов главное — не паниковать. Это то, что должно быть у военного журналиста: трезвый ум, уметь не паниковать и быстро себя контролировать. Кроме того, когда начинается обстрел, ты хоть и заботишься о своей безопасности, но ты не забываешь, что тебе нужно снять.

— Как тебе кажется, в Киеве и других городах люди иначе реагируют на обстрелы?

— Все эти девять лет, по крайней мере восемь лет до широкомасштабного вторжения, войной жили ветераны, бойцы на фронте и журналисты, которые туда ездили. Как бы это ни звучало, на телевидении все меньше о войне показывали. Война еще сильнее обостряет чувство справедливости.

Это разные миры, как бы там Киев ни попадал под ракетные или дроновые обстрелы, то здесь восприятие войны совсем другое. Я очень боюсь, почему в свое время и ездил в АТО и ООС, то сейчас, во время широкомасштабного вторжения, боюсь, чтобы мы не вернулись к ситуации, что “война — это там”. Это одна из моих миссий, почему я езжу туда — показывать всех этих ребят, благодаря которым мы живы, и напоминать, что война не закончилась, даже если она за 200 или 600 км.

Когда я еду на Донбасс, то у меня автоматически надевается какая-то психологическая броня. Потом я возвращаюсь, приходит понимание того, что ты пережил.

Работа военкора не имеет никакой романтики, потому что ты живешь где придется, но условия у нас не всегда идеальные. На войне ты не обращаешь на это внимание, не обращаешь внимание на то, во что ты одет, поел ты или нет. Это все мелочи жизни.

— Что нужно знать гражданскому журналисту и чего нужно избегать, чтобы стать военкором?

— Правило первое — всегда слушаться военных. Если военный на позиции говорит “иди за мной”, то ты иди за ним, а не вправо и влево. Если хочешь выжить, то четко следуй указаниям военных. Перед тем, как ты будешь ехать к ним, то желательно узнать безопасный путь. У меня было пару случаев, когда мы через Бахмут ехали в Соледар, когда он еще был наш. Мы приезжаем, нас встречает офицер, он спрашивает, а как мы так быстро. Мы говорим, что через Бахмут. Он говорит, что мы с ума сошли, потому что там поворот уже не наш.

Поэтому всегда узнавать безопасный путь и слушаться военных. Это самое элементарное. Ну и заботиться о безопасности. Романтики среди своих коллег-телевизионщиков я не замечал, это постоянный стресс.

Иногда кажется, что ты в безопасном населенном пункте, как у меня было 18 декабря, когда ранило водителя и машину разбили. Мы приехали снимать стабилизационный пункт. Обычно, когда едем на ноль, то берем с собой водителя. Здесь был достаточно безопасный населенный пункт. Пока мы перепарковывались, то по нам выпустили кассеты Ураган. Водителя забрали в больницу. Слава Богу, что рядом были медики, которые его сразу стабилизировали. Даже при такой ситуации, когда мы попали под обстрел, я делал сюжет. Я должен был собой тоже овладеть, все проконтролировать, чтобы водителя забрали в больницу, и знать, где он. И потом я написал сюжет.

— Ты встречался с иностранными журналистами? Что они говорят о войне, украинских военных, сравнивают ли ВСУ с НАТО?

— Все иностранные журналисты едины в одном, что войскам НАТО есть чему поучиться именно по практическому опыту боевых действий, потому что относительно структур и реформ, то нам надо реформироваться. А на местах, во время боев, то видят выдержку, изобретательность украинских военных. Потому что их удивляет вся эта смекалка, как, когда нет снарядов, не хватает чего-то того или другого, то наши военные находят способ что-то придумать и не отходить.

Но, опять же, иностранные журналисты стараются на ноль не идти. Наши военкоры, наверное, более бешеные, потому что нам прямо надо-надо на ноль, и все.

— Иностранных журналистов тоже учат, как вести себя на фронте?

— Минобороны имеет соответствующий приказ, регулирующий эту деятельность. Но на фронте есть пресс-офицеры, которые могут после съемок подойти и посмотреть видеоматериалы и даже имеют право удалить. Несколько раз получалось, что пресс-офицер говорил иностранцам, что этого (публиковать, — Ред.) нельзя. Обычно дают инструкцию, что можно, что нельзя. На войне все снимается крупным планом, никаких привязок (к местности, — Ред.), и снимается то, что разрешат военные.

Иностранцы больше интересуются оружием, чтобы показать своим странам, что оно у нас работает. Даже когда о танках Leopard было решение, то они все ездили к военным на передок и интересовались о Leopard. Ну как тебе может рядовой солдат сказать что-то о танках Leopard, если никогда на них не работал?

— Есть мнение, что надпись Press на шлеме или бронежилете не делает дополнительной защиты, а наоборот, выделяет журналиста как цель для врага.

— Во время АТО и ООС это было как красная тряпка для россиян и тех бандитских формирований, которые там воевали. Как только они видят, что это пресса, то они начинают (стрелять, — Ред.). Россия не та страна, которая будет придерживаться каких-то норм. И если во время АТО и ООС это была особая мишень (надпись Press, — Ред.), то сейчас бьют по всем.

Мы не одеваем военную форму, но россиянам всегда было безразлично и они всегда били по прессе, даже если на машине была надпись пресса, если синие бронежилеты, которые четко видно, но они все равно били.

— Что изменилось в войне после 24 февраля?

— До 2022 года это была репетиция войны. Если раньше я мог носить каску как корзину и туда положить микрофон, то сейчас ты понимаешь, что в каске и бронежилете ты должен быть постоянно. Ты осознаешь, что каждую секунду может оборваться твоя жизнь. Но сейчас ты более требователен к тому, что ты говоришь. Сейчас ты пытаешься подобрать слова, чтобы описать происходящее. Хорошо, если мы что-то уничтожили, но я постоянно говорю, что ребята привлекают титанические усилия.

Изменилось, главное, это то, что сейчас больше рисков для собственной жизни и ты более детально подбираешь слова, чтобы описать, что происходит. Но на 12-й месяц войны иногда кажется, что уже трудно эти слова найти.

Для военных эта война тоже изменилась, потому что раньше не было такого количества артиллерии и авиации. Я не знаю, откуда ребята берут силу, но я очень редко встречаю бойцов, которые бы на что-то жаловались. Ты иногда сам удивляешься, что люди настолько упрямы, а у них какой-то оптимизм и бодрость, хотя где они это берут, поскольку адекватно понимают ситуацию.

— Какие сюжеты сложнее всего снимать, а какие легче всего — смотреть, как бьет артиллерия, или говорить с гражданскими?

— Тяжелее всего было после Бучи. Я тогда приехал, пять часов сидел молча. Написал тогда один сюжет, потом взял его переписал. Я тогда не спал 24 часа. Мне это было тяжело. Рассказывать о человеческих судьбах тяжелее всего.

Но и снимать то, как бьет украинская артиллерия — здесь не все так просто. Потому что когда наша артиллерия бьет, то ты понимаешь, что обратно может прилететь. И в 90% случаев так и происходит. Поэтому здесь сложно сказать. Каждый сюжет имеет свою сложность, но человеческие судьбы — это самое тяжелое.

То, что было в Буче — у тебя отбирает речь и ты это видишь, а ты не знаешь, как это зрителю передать. Телевидение передает 50%, и совсем другое дело видеть вживую, и другое дело по телевидению это увидеть.

То же самое и с военными, когда приехали, снимали, но прилетел российский дрон, сбросил гранату, и у нас на глазах военного ранило. И здесь тоже вопрос, снимать ли такое? И об этом надо спросить военного, которого ранило. Я тогда спросил разрешения, конечно. Но это надо снять, чтобы показать зрителю, что война есть и мы имеем раненых, мы имеем погибших.

Трудно смотреть, когда ты в стабилизационный пункт приезжаешь, и привозят раненых. Но сидят бойцы, контуженные, раненые, и шутят, и предлагают селфи сделать.

После интервью Олег рассказал, что большинство военкоров параллельно занимаются волонтерством.

— Для нас война не заканчивается, когда мы возвращаемся с фронта! Вот Таня Наконечная на днях собрала на три коптера для пограничников под Бахмут! Я вот собираю на антидронные ружья, — говорит он.

Олег говорит, что бойцам 112-й бригады ВСУ из 131-го батальона под Кременную очень нужны антидронные ружья, там, в частности, воюет еще один журналист Фактов ICTV Артем Голуб. Антидронные ружья важны, поскольку беспилотниками враг не только корректирует артиллерию, но и сбрасывает газовые и осколочные гранаты прямо в окопы. Но благодаря антидроновим ружьям, украинские защитники могли бы приземлять коптеры оккупантов и спасать жизни собратьям.

Он оставил ссылку для сбора средств в Monobank и номер карты — 5375 4112 0311 0221, куда можно сделать перевод.

Фото: Oleg Kornienko