Февраль, 15 в 13:29

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель призвал страны Европы как можно быстрее передать танки Украине.

Он подчеркнул, что весна и лето будут решающими в войне против российской армии.

— Я хочу обратиться к странам, которые имеют у себя современные танки, но они просто стоят и пылятся, не используются. Передайте эти танки Украине, сделайте это как можно быстрее, — сказал он во время заседания Европарламента.

Боррель заявил, что нужно помочь Украине в военном плане, а также прилагать все дипломатические усилия, необходимые для достижения мира.

Сейчас смотрят

– Это не альтернативы. Они не противоречат друг другу. Мы должны делать обе вещи параллельно, – сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что Дания и Нидерланды передумали участвовать в танковой коалиции, поэтому не будут поставлять Украине Leopard 2.

В то же время, 14 февраля, глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что к танковой коалиции уже присоединились десять стран. Из них Польша, Германия, Канада, Испания, Португалия, Дания, Норвегия и Нидерланды дадут Leopard, Чехия и США – танки в дополнение к уже полученным от Польши Т-72.