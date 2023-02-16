РФ ежедневно теряет около 1 тыс. оккупантов, ВСУ удается улучшать положение — боец ВСУ

Февраль, 16 в 14:51

Российские войска ежедневно несут значительные потери в живой силе и технике, в то же время ВСУ удается улучшать свое положение.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко (Ахиллес).

Он подчеркнул, что если ВСУ получат от партнеров всю необходимую технику и оружие, то результат по деоккупации украинских территорий не придется долго ждать.

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По словам Федоренко, на войне в Украине ЧВК Вагнера потеряла уже более 35 тыс. личного состава.

— В полномасштабной войне было задействовано ориентировочно до 40 тыс. человек – на счет заключенных. Сейчас их численность составляет от 4 до 6 тыс. человек. Количество потерь говорит само за себя: ЧВК Вагнера потеряла уже более 35 тыс. личного состава, и эти потери восполнить невозможно, – сказал он.

Боеспособные части ВС РФ, которые имели подготовленный сержантский и офицерский состав, закончились еще в 2022 году.

— Сейчас эти потери противник восполняет путем мобилизованных, которые проходят боевое слаживание либо на временно оккупированной территории Украины, либо в Беларуси. Эти военнослужащие способны штурмовать украинские позиции, но качество этих военнослужащих очень низкое, что играет на руку ВСУ, — отметил Федоренко.