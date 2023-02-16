РФ щодня втрачає близько 1 тис. окупантів, ЗСУ вдається покращувати положення – боєць ЗСУ

Лютий, 16 в 14:51

Російські війська щодня зазнають значних втрат у живій силі та техніці, водночас ЗСУ вдається покращувати своє положення.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив командир роти ударних БПЛА 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко (Ахіллес).

Він зазначив, якщо ЗСУ отримають від партнерів усю необхідну техніку та зброю, то результат по деокупації українських територій не доведеться довго чекати.

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За словами Федоренка, на війні в Україні ПВК Вагнера втратила вже більше 35 тис. особового складу.

– У повномасштабній війні було задіяно орієнтовно до 40 тис. осіб – коштом ув’язнених. Зараз їхня чисельність сягає від 4 до 6 тис. людей. Кількість втрат говорить сама за себе: ПВК Вагнера втратила вже понад 35 тис. особового складу, і ці втрати поповнити неможливо, – сказав він.

Боєздатні частини ЗС РФ, які мали підготовлений сержантський та офіцерський склад, закінчилися ще у 2022 році.

– Зараз ці втрати противник поповнює шляхом мобілізованих, які проходять бойове злагодження або на тимчасово окупованій території України, або у Білорусі. Ці військовослужбовці здатні штурмувати українські позиції, але якість цих військовослужбовців надзвичайно низька, що грає на руку ЗСУ, – зауважив Федоренко.