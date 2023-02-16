Уже пятые сутки в энергосистеме отсутствует дефицит мощности — Галущенко

В четверг, 16 февраля, пятые сутки подряд генерации электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, сегодня генерация электроэнергии продолжит обеспечивать потребление, появился определенный резерв мощности.

Более половины электроэнергии страны производят Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.

В связи с ремонтом сетей возможны стабилизационные отключения в Одесской области.

— Энергетики Харьковской области менее чем за сутки завершили ремонтные работы и возобновили электроснабжение в Купянске и близлежащих районах, которые накануне были обесточены в результате вражеских обстрелов, — добавили в министерстве.