Лютий, 16 в 11:08

У четвер, 16 лютого, п‘яту добу поспіль генерації електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, сьогодні генерація електроенергії продовжить забезпечувати споживання, з‘явився певний резерв потужності.

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Зазначено, що більше половини електроенергії країни виробляють Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.

У зв’язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення на Одещині.