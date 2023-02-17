Лозинского отправили под стражу с возможностью залога в 50 млн грн
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила домашний арест экс-замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского. Его отправили под стражу с возможностью выйти под залог в 50 млн грн.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Отмечено, что мера пресечения действует до 22 марта 2023 года. Лозинского взяли под стражу в зале суда.
Ранее следственный судья ВАКС Ярослав Шкодин определил, что подозрение Лозинскому обосновано, но избрал ему круглосуточный домашний арест. Решение апелляции означает, что Шкодин ошибся и принял незаконное решение.
Ранее стало известно, что Лозинский обвиняется в получении взятки в размере $400 тыс. во время закупки генераторов.
По данным НАБУ и САП, Лозинский договорился с предпринимателем и его сообщниками о закупке за госсредства передвижных котельных по завышенным ценам. И хотел получить откат до 10% от суммы контракта.
22 января Кабинет министров Украины принял решение уволить Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.