Лозинского отправили под стражу с возможностью залога в 50 млн грн

Февраль, 17 в 15:22

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила домашний арест экс-замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского. Его отправили под стражу с возможностью выйти под залог в 50 млн грн.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Отмечено, что мера пресечения действует до 22 марта 2023 года. Лозинского взяли под стражу в зале суда.

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Ранее следственный судья ВАКС Ярослав Шкодин определил, что подозрение Лозинскому обосновано, но избрал ему круглосуточный домашний арест. Решение апелляции означает, что Шкодин ошибся и принял незаконное решение.

Ранее стало известно, что Лозинский обвиняется в получении взятки в размере $400 тыс. во время закупки генераторов.

По данным НАБУ и САП, Лозинский договорился с предпринимателем и его сообщниками о закупке за госсредства передвижных котельных по завышенным ценам. И хотел получить откат до 10% от суммы контракта.

22 января Кабинет министров Украины принял решение уволить Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.