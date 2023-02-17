Лозинського відправили під варту з можливістю застави у 50 млн грн

Лютий, 17 в 15:22

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала домашній арешт ексзаступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського. Його відправили під варту з можливістю вийти під заставу у розмірі 50 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначено, що запобіжний захід діє до 22 березня 2023 року. Лозинського взяли під варту в залі суду.

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Раніше слідчий суддя ВАКС Ярослав Шкодін визначив, що підозра Лозинському обґрунтована, але обрав йому цілодобовий домашній арешт. Рішення апеляції означає, що Шкодін помилився і ухвалив незаконне рішення.

Раніше стало відомо, що Лозинського звинувачують в отриманні хабара в розмірі $400 тис. під час закупівлі генераторів.

За даними НАБУ та САП Лозинський домовився з підприємцем та його спільниками про закупівлю за держкошти пересувних котелень за завищеними цінами. І хотів отримати відкат до 10% від суми контракту.

22 січня Кабінет міністрів України ухвалив рішення звільнити Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.