Лютий, 17 в 8:22

Минулої доби, 16 лютого, воїни Збройних сил України ліквідували щонайменше 800 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За добу ворог втратив ще 24 одиниці важкої техніки, зокрема системи ППО.

Зараз дивляться

Від початку війни загальні втрати росіян становлять близько 141 260 осіб.

Втрати РФ у війні на 17.02.2023:

ліквідовано – 141 260 (+800) осіб,

танків ‒ 3298 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6520 (+3) од,

артилерійських систем – 2322 (+16) од,

РСЗВ – 467 (+1) од,

засобів ППО ‒ 241 (+2) од,

літаків – 298 од,

гелікоптерів – 287 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2013 (+1) од,

крилатих ракет ‒ 871 (+14) од,

кораблів /катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5187 (+20) од,

спеціальної техніки ‒ 221 (+2) од.

Раніше командир роти ударних БПЛА 92 окремої механізованої бригади Юрій Федоренко (Ахіллес) розповів, що окупанти щодня зазнають значних втрат у живій силі та техніці. Наприклад, ПВК Вагнера втратила вже понад 35 тис. особового складу.