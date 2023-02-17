Ночью отдыхают, днем штурмуют: на Угледарском направлении враг сменил тактику

Февраль, 17 в 12:30

На Угледарском направлении российские войска почти прекратили штурмовые и диверсионные действия ночью и используют это время для восстановления сил и подтягивания резервов.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

– Враг несколько изменил свою тактику на этом направлении, он перестал ночью атаковать наши позиции. За последние 2 дня численность штурмовых действий в этом направлении колеблется от трех до четырех, – сказал он.

Спикер отметил, что раньше ночью постоянно работали подразделения ДРГ и штурмовые группы.

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В последнее время оккупанты в ночное время пытаются восстанавливаться, обновлять резервы и личный состав. А днем враг очень мощно применяет артиллерию, штурмовые действия и авиацию.

– В целом все атаки за вчерашний день и за эту ночь были отбиты. Никакого продвижения врага там не наблюдается, – рассказал Дмитрашковский.

Он отметил, что 16 февраля на Донецком направлении была уничтожена целая батарея российских пушек Д-30 вместе с личным составом.

Напомним, накануне в ГУР рассказали, что, атакуя Бахмут и Угледар, российские военные пытаются отсрочить наступление ВСУ, а также отметили, что на востоке сейчас наблюдается обострение боевых действий.

Войска РФ хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до конца марта.